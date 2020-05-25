Во время телеинтервью премьера Новой Зеландии произошло землетрясение, но она не испугалась и продолжила прямой эфир. Видео

CentralAsia (CA) - В столице Новой Зеландии сегодня произошло землетрясение силой 5,8 балла в эпицентре. Во время землетрясения премьер-министр страны Джасинда Ардерн давала интервью в прямом эфире, но она не испугалась от подземного толчка и продолжила давать телеинтервью, пишет ВВС.

Землетрясение продолжалось около 30 секунд и не вызвало жертв и разрушений, но вызвало в Веллингтоне панику. Люди в своих квартирах и в офисах попрятались под столы.

Джасинда Ардерн в этот момент давала телеинтервью из здания парламента, которое новозеландцы зовут «Ульем».

На видео видно, что камера заходила туда-сюда, а премьер поглядела на потолок и произнесла: «У нас землетрясение, Райан».

«Приличный толчок, если вы видите, как предметы двигаются позади меня. «Улей» трясется малость сильнее обычного», - продолжила она, обращаясь к зрителям.

На вопрос, в порядке ли она и готова ли продолжить беседу, Ардерн ответила: «Да нет, все уже кончилось. С нами все хорошо. Надо мной не висит никаких светильников, так что, мне кажется, я в правильном месте».

Узнав затем о силе землетрясения, она прокомментировала: «Не безумный толчок».

По данным новозеландской службы информации о землетрясениях GeoNet, толчок ощутили более 36 800 человек.

За ним последовало около 40 толчков меньшей силы: от 1,7 до 4 баллов.

Службы спасения сообщают, что материального ущерба городу нет, но все электропоезда в Веллингтоне остановлены для технической проверки.

Подземные толчки - не новость для новозеландцев. Островное государство находится в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца - цепи океанских донных разломов и подводных вулканов протяженностью в 40 тысяч километров.

Город Крайстчерч до сих пор восстанавливается после землетрясения 2011 года силой в 6,3 балла, от которого погибли 185 человек.

В 2016 году мощное землетрясение силой в 7,8 балла причинило ущерб, оцененный правительством в 1,4 млрд долларов, в том числе Веллингтону. В находившемся близко к эпицентру городе Кайкура на Южном острове погибли два человека.