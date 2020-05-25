В Казахстане от коронавируса вылечились 4,4 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане еще 48 человек выписаны из больниц после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии в стране от коронавируса выздоровели 4400 пациентов.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1258;

- Нур-Султан – 849;

- Западно-Казахстанская область – 242;

- Атырауская область – 233;

- Кызылординская область – 228;

- Шымкент – 222;

- Карагандинская область – 190;

- Туркестанская область – 178;

- Актюбинская область – 172;

- Алматинская область – 172;

- Жамбылская область – 171;

- Павлодарская область – 148;

- Акмолинская область – 101;

- Мангистауская область – 100;

- Костанайская область – 59;

- Восточно-Казахстанская область – 44;

- Северо-Казахстанская область – 33.

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