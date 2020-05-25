В Казахстане от коронавируса вылечились 4,4 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане еще 48 человек выписаны из больниц после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Всего с начала пандемии в стране от коронавируса выздоровели 4400 пациентов.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1258;
- Нур-Султан – 849;
- Западно-Казахстанская область – 242;
- Атырауская область – 233;
- Кызылординская область – 228;
- Шымкент – 222;
- Карагандинская область – 190;
- Туркестанская область – 178;
- Актюбинская область – 172;
- Алматинская область – 172;
- Жамбылская область – 171;
- Павлодарская область – 148;
- Акмолинская область – 101;
- Мангистауская область – 100;
- Костанайская область – 59;
- Восточно-Казахстанская область – 44;
- Северо-Казахстанская область – 33.