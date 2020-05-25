В Узбекистане журналисты в радиоэфире раскритиковали деятельность НТРК и позже уволились по «собственному желанию»

CentralAsia (UZ) - После критики руководства Национальное телерадиокомпании (НТРК) время эфира передачи Futbol+ на радио Oriat Dono журналисты покинули должности. Об этом сообщает издание upl.uz.

В соцсетях распространился отрывок радиопередачи. Видео полного выпуска удалено с Youtube-страницы радио. Передача выходила в эфир каждый понедельник на радио Oriat Dono.

"Телеканал "Узбекистан 24" показывает все совсем по-другому. На бумаге у нас все отлично, но на самом деле это не так. Если посмотреть выпуски телеканала "Узбекистан 24", можно подумать, что сардобинцы радуются наводнению. Радуются тому, что их дома затопило", — заявил во время эфира Джамолиддин Бабаджанов.

Коллеги журналиста поддержали его мнение. Второй ведущий передачи Бобур Акмалов отметил, что где-то прочитал про то, что жителей чьи дома были затоплены не пустили к президенту.

"По ТВ показали жителей, дома которых находятся в другом месте, наводнение до них даже не дошло. Вы же видели по телевизору, что они радостные, встречали президента аплодисментами. Это напоминает Северную Корею. Граждане, чьи дома пострадали от наводнение не могут быть счастливыми", — отметил Акмалов.

Глава НТРК Алишер Хаджаев написал комментарий по этому поводу в Facebook. Позже публикация была удалена, однако ее успели скопировать в группу "Диалог с народом". Хаджаев считает, что было неправильно со стороны Акмалова и Бабаджанова говорить подобные заявления, являясь сотрудниками Национальной телерадиокомпании.

"Они показали, что далеки от понимания корпоративной этики и вообще не понимают ценности командного единства, которое высоко ценится среди спортсменов", — считает председатель НТРК.

Как сообщили 25 мая местные СМИ, редактор телеканала Sport Бобур Акмалов и главный режиссер Жамолиддин Бабаджанов покинули свои должности. Журналисты написали заявление об увольнении по собственному желанию.

Акмалов продолжит свою работу на радио Oriat Dono, а Бабаджанов планирует устроиться на работу в местное электронное СМИ.



