В Узбекистане 2607 человек вылечились от коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за сегодняшний день от коронавируса выздоровели 42 пациента, в результате чего общее число излеченных по всей стране достигло 2607 человек, сообщил Минздрав.



Из 42 человек, восемь пациентов проходили лечение в клинике Ташкентского научно-исследовательского института вирусологии, 11 человек - в клинике Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, два человека в родильном комплексе №3.

В клинике НИИ вирусологии прошли лечение 7 мужчин и 1 женщина, самому старшему было 63 года, а младшему - 20 лет. 4 пациента из Ташкентской области, 2 из Кашкадарьинской области, 1 из Андижанской и Наманганской областей. Один из них въехал в страну чартерным рейсом из Шарджи в Ташкент, два из России, два из Казахстана и один из Таджикистана и были помещены в карантин. Два других были инфицированы в результате контакта с пациентами с коронавирусом.

В Ташкенте к настоящему времени вылечено 940 человек, и в настоящее время 362 проходят лечение.