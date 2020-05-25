На границе Казахстана и России скопились около 300 мигрантов из Узбекистана, - МИД РУз

CentralAsia (UZ) - На российско-казахской границе скопилось около 300 граждан Узбекистана, которые намерены вернуться из России через территорию Казахстана в РУз. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба МИД Узбекистана

Несмотря на ранее сделанное предупреждение о нецелесообразности проведения незапланированных и несогласованных действий со стороны находящихся на территории России граждан Узбекистана, вблизи российско-казахстанской границы Самарской области продолжается скопление узбекистанцев, намеренных вернуться на Родину через территорию Казахстана, - отмечается в сообщении министерства.

В МИДе подчеркнули, что организованный 18 и 19 мая 2020 года вывоз соотечественников через российско-казахскую границу осуществлялся в качестве исключения и на основе ранее сформированного дипломатическими представительствами списка по согласованию с российской и казахстанской сторонами. Составление дополнительного списка не предусматривается.

"Несмотря на наши предупреждения, около 280 граждан Узбекистана снова скапливаются к российско-казахстанской границе", - отмечается в сообщении МИДа.

По информации Генерального консульства Узбекистана в Казани, правительство Самарской области готово обеспечить трудоустройство в промышленных объектах региона указанных граждан с предоставлением жилья и горячего питания.

Однако, только 25 из них приняли предложение правительство региона, а остальные продолжают оставаться в районе Большая Черниговка Самарской области.

МИД РУз попросил узбекистанцев, скопившихся на границе, которые не желают воспользоваться возможностью трудоустройства вернуться в места своего временного/постоянного проживания и ждать организации чартерных рейсов.