За сутки в Таджикистане выявили 171 новый случай коронавируса

- Таджикистан, общество
- 20:44, 25 мая 2020
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщил единый национальный портал по ситуации с коронавирусом.
По его данным, за сутки в стране не зафиксированы случаи смерти от коронавируса.
Всего за время пандемии в Таджикистане коронавирус выявлен у 3100 человек, выздоровели 1395 человек, скончались 46 пациентов.
Коронавирус в Таджикистане
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