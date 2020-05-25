[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Таджикистане выявили 171 новый случай коронавируса

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщил единый национальный портал по ситуации с коронавирусом.

По его данным, за сутки в стране не зафиксированы случаи смерти от коронавируса.

Всего за время пандемии в Таджикистане коронавирус выявлен у 3100 человек, выздоровели 1395 человек, скончались 46 пациентов.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Ким Чен Ын впервые появился на публике после долгого отсутствия
  • Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою годовую зарплату на борьбу с коронавирусом
  • Узбекистан организует 17 чартерных рейсов для вывоза граждан на родину


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com