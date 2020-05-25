За сутки в Таджикистане выявили 171 новый случай коронавируса

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщил единый национальный портал по ситуации с коронавирусом.

По его данным, за сутки в стране не зафиксированы случаи смерти от коронавируса.

Всего за время пандемии в Таджикистане коронавирус выявлен у 3100 человек, выздоровели 1395 человек, скончались 46 пациентов.

Коронавирус в Таджикистане

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