В Узбекистане женщина пыталась продать 13-летнего сына за $15 тысяч

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане задержана женщина, намеревавшаяся продать 13-летнего сына без его ведома. Об этом сообщил Следственный Департамент при МВД Узбекистана.

19 мая текущего года 43-летняя М.П обратилась в ОВД Берунийского района с заявлением, в котором указала, что жительница Турткульского района по имени «Кундуз», собирается незаконно продать своего ребенка.

В тот же день примерно в 21:00 часов сотрудниками ОВД Берунийского района было проведено оперативное мероприятие, в ходе которого была задержана Кундуз К. проживающая в снимаемом в аренду доме, расположенного в Турткульском районе, при продаже своего второго ребёнка, несовершеннолетнего 13-летнего Д.О. гражданке С.Э. за 15.000 долларов США.

С места происшествия в качестве вещественных доказательств были изъяты помеченные 400 долларов США и остальные 14.600 долларов США.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Турткульского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется предварительное следствие.