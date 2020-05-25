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  26 мая 2020
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Авиакомпанию “Uzbekistan Airways” могут передать в управление зарубежной компании

CentralAsia (UZ) -  Национальный авиаперевозчик “Uzbekistan Airways” ("Узбекистон хаво йуллари") могут передать в управление зарубежной компании. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Президент Шавкат Мирзиёев 25 мая провел совещание по вопросам обеспечения устойчивой работы транспортной отрасли.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе заседания указано на необходимость модернизации аэропортов, передачи “Uzbekistan Airways” в управление зарубежной компании.

Даны поручения по оптимизации непрофильных предприятий в составе АО “Узбекистон темир йўллари”, обновлению парка вагонов, локомотивов, а также реконструкции внутренних автомобильных дорог.

С начала 90-х годов компания "Узбекские авиалинии", которая полностью принадлежит государству, занимает монопольное положение на авиарынке страны. В ноябре 2018 года Мирзиёев подписал указ о реорганизации авиаперевозчика и создании на его базе отдельных акционерных обществ Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports по управлению аэропортами.

В 2019 году национальный авиаперевозчик был реструктуризирован и далее уже был представлен двумя компаниями: Uzbekistan Airways и входящей в ее структуру Uzbekistan Helicopters, а также Uzbekistan Airports.

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