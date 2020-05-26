Более 170 граждан Монголии вернулись домой из России

- Монголия, происшествия
- 6:46, 26 мая 2020
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CentralAsia (MNG) -
Самолет специальной миссии рейса «Москва-Улан-Батор» приземлился сегодня утром в 06:30 в международном аэропорту Буянт-Ухаа.
По данным оперштаба Государственной чрезвычайной комиссии, 171 человек прибыл в страну на самолете авиакомпании МИАТ и в течение 21 дня будет содержаться под наблюдением медиков в отелях «Альфа», «Дрийм» и «Зучи», и в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии.
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