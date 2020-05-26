Более 170 граждан Монголии вернулись домой из России

CentralAsia (MNG) -

По данным оперштаба Государственной чрезвычайной комиссии, 171 человек прибыл в страну на самолете авиакомпании МИАТ и в течение 21 дня будет содержаться под наблюдением медиков в отелях «Альфа», «Дрийм» и «Зучи», и в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии.