Улан-Батор будет использовать систему распознавания лиц для борьбы с преступностью

CentralAsia (MNG) -

К 2022 году камеры наблюдения, распознающие лица, будут установлены в 80% столицы Монголии. В рамках программы «Безопасный город», которая реализуется городской администрацией Улан-Батора, устройства распознавания лиц будут предотвращать преступления. Программа будет реализована в три этапа.В качестве первого шага, 2000 камер будут установлены в Улан-Баторе в этом году; 600 из них на пересечениях дорог, а остальные в общественных местах, - сообщает мэрия столицы страны.