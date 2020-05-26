Улан-Батор будет использовать систему распознавания лиц для борьбы с преступностью

- Монголия, происшествия
- 7:17, 26 мая 2020
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CentralAsia (MNG) -
К 2022 году камеры наблюдения, распознающие лица, будут установлены в 80% столицы Монголии. В рамках программы «Безопасный город», которая реализуется городской администрацией Улан-Батора, устройства распознавания лиц будут предотвращать преступления. Программа будет реализована в три этапа.В качестве первого шага, 2000 камер будут установлены в Улан-Баторе в этом году; 600 из них на пересечениях дорог, а остальные в общественных местах, - сообщает мэрия столицы страны.
В настоящее время Центр управления движением Улан-Батора контролирует только пять процентов всех дорог; дополнительные 600 камер увеличат его до 28 процентов.
В Улан-Баторе стремятся к 2021 году охватить системой 40 процентов города; к следующему году будет установлено 6822 камеры.
Подсчитано, что контроль 80 процентов города с помощью камер видеонаблюдения поможет снизить количество преступлений на 40-50 процентов.
Улан-Батор за последнее десятилетие установил 3600 камер за счет финансирования из государственного бюджета.
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