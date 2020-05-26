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  26 мая 2020
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Монголия намерена использовать Ремдесивир для лечения COVID-19

CentralAsia (MNG) -  

Монголия заинтересована в использовании Ремдесивира, который является противовирусным препаратом широкого спектра действия в борьбе с коронавирусом. По словам представителя Индии в Улан-Баторе Махендры Пал Сингха, министерство здравоохранения Монголии запросило Ремдесивир у индийских компаний.

Несмотря на то, что Ремдесивир все еще находится на экспериментальной стадии, он обещает лечение COVID-19. Индия отправляте в Монголию партии парацетамола и спорный препарат для лечения малярии Гидроксихлорохин (HCQ), который пропагандирует президент США Трамп.

Индия предложила онлайн-курсы для Монгольского Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ). Два специалиста уже прошли такую подготовку, которую обеспечивает Институт последипломного медицинского образования и исследований в Чандигархе.

Ремдесивир (Remdesivir; код разработки GS-5734) является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (U.S. Food and Drug Administration) 1 мая 2020 дало «разрешение для экстренного использования» ремдесивира для лечения COVID-19 в США. Препарат был разработан в 2015 году Исследовательским институтом инфекционных заболеваний Армии США совместно с компанией Gilead Sciences.

Что касается поставок Ремдесивира, то, к Министерству здравоохранения Монголии обратились несколько индийских компаний.

На сегодняшний день в Монголии имеется 141 подтвержденных случая коронавируса, все из которых завозные, и 33 полностью выздоровевших. Страна, граничащая с Китаем, предприняла решительные шаги по блокированию инфекции на раннем этапе, закрыв свои границы и во время лунного новогоднего фестиваля, закрыв многие из своих главных дорог.

Индия и Монголия имеют тесные отношения, фактически это одна из пяти стран, с которыми Улан-Батор имеет стратегическое партнерство. В настоящее время Индия оказывает помощь в строительстве первого в Монголии нефтеперерабатывающего завода вблизи города Сайншанд, мощность которого составит 1,5 миллиона тонн нефти. Проект стоимостью 1,2 миллиарда долларов США, когда он будет завершен, положит конец полной зависимости страны от импорта российской нефти и позволит ей полностью использовать свои обширные запасы нефти, - передает посольство Индии в Улан-Баторе.
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