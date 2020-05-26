Монголия должна соблюдать строгие правила COVID-19 до тех пор, пока не будет найдена вакцина, - премьер страны

CentralAsia (MNG) -

Монголия будет соблюдать строгие правила в отношении коронавируса до тех пор, пока не будет найдена вакцина, заявил премьер-министр страны, что повышает вероятность того, что страна будет заблокирована на ближайшие месяцы.





Расположенная между Россией и Китаем, не имеющая выхода к морю Монголия 12 марта стала одной из первых стран, закрывших свои границы перед лицом растущей глобальной эпидемии.





Университеты, школы и детские сады закрыты до сентября, конференции и публичные акции протеста запрещены, дети до 12 лет не допускаются в торговые центры или рестораны, а маски для лица обязательны.









«Страна будет соблюдать правила карантина до тех пор, пока вакцина не станет доступной», - заявил журналистам в парламенте премьер-министр Хурэлсух Ухнаа. Он не представил более подробную информацию о том, какие меры будут оставаться в силе, но сказал, что он не знает, когда границы вновь откроются.





Несмотря на объявление, он сказал, что парламентские выборы будут проведены в соответствии с графиком 24 июня.





Ученые всего мира пытаются найти вакцину от вируса, который убил более 340 000 человек и заразил более пяти миллионов в 196 странах и территориях.





В Монголии зарегистрировано 141 случай заболевания, причем большинство из них завозные из России. Вернувшиеся в Монголию граждане были подвергнуты строгому карантину на три недели. Страна отправила самолеты для репатриации монголов за границей, но тысячи остаются в тяжелых ситуациях в других странах.





Только уязвимые группы, в том числе беременные женщины, пожилые люди, дети с родителями и люди с серьезными проблемами со здоровьем, могут вернуться, поскольку власти заявляют, что Монголия не в состоянии справиться со всеми.



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