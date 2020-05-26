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  26 мая 2020
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В Узбекистане более 300 медработников заразились коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане число случаев заражения коронавирусом среди медработников превысило 300, сообщил в интервью Kun.uz первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев.

«Если считать с 15 марта, в стране выявлено более 300 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Большинство случаев приходится на начало появления инфекции в республике, так как и медперсонал и население не были готовы к такому», – сказал Юсупалиев.

Замминистра также прокомментировал ситуацию с Навоийской областью, где количество зараженных резко увеличилось.

«Здесь также нужно учитывать и межрегиональную миграцию. Но основная причина частой заболеваемости – контакт с инфицированными людьми. Навоийская область входила в «зеленую» зону по коронавирусу, она была свободной от вируса территорией, но на сегодняшний день (на 23 мая) число больных с коронавирусом в регионе составляет 72 человека (на 25 мая - 88 - прим.ред.) », – отметил он.

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