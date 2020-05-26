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  26 мая 2020
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В Узбекистане на лечение больных коронавирусом потратили около $11 млн и $10 млн на содержание в карантине

CentralAsia (UZ) -  Главный санитарный врач Узбекистана Нурмат Атабеков отчитался о затратах на лечение и реабилитацию больных с коронавирусом. Заявление по этому поводу Нурмат Атабеков сделал во время брифинга 25 мая в Ташкенте.

По словам Атабекова, на лечение пациентов ушло почти 110 млрд сумов (около 11 млн долларов США). Еще 100 млрд сумов (10 млн долларов США) было потрачено на содержание граждан в карантинных зонах.

По словам Отабекова, в среднем на одного пациента с коронавирусной инфекцией государство тратит 32,3 млн сумов (более 3 тыс долларов США). На пациента в тяжелом состоянии уходит 64,4 млн сумов (6, тыс. долларов США).

На содержание одного гражданина в карантинных зонах тратится 2,2 млн сумов (более 200 долларов США).

На сегодняшний день количество зарегистрированных случаев заражения в Узбекистане достигло 3215, а количество выздоровевших составляет 2607. 595 человек проходят лечение.

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