В Китае за сутки выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 9:40, 26 мая 2020
- Просмотров: 225 Кыргызча
CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 мая сообщил Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
По его данным, все новые случаи — завозные. Также за сутки выявили 29 бессимптомных носителей вируса.
На сегодняшний день в стране коронавирусом заразились 82 992 человека, скончались 4634, под медицинским наблюдением остается 81 человек.