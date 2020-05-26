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  26 мая 2020
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В Китае за сутки выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 мая сообщил Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

По его данным, все новые случаи — завозные. Также за сутки выявили 29 бессимптомных носителей вируса.

На сегодняшний день в стране коронавирусом заразились 82 992 человека, скончались 4634, под медицинским наблюдением остается 81 человек.

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