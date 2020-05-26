Четверо курсантов выздоровели и выписаны из НИЦИЗ, - Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) - 25 мая в трех лабораториях было протестировано 193 человека, и не выявлено новых случаев коронавируса. Сегодня четверо курсантов выздоровели и переходят от Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) к следующему наблюдению. Всего от коронавируса в Монголии выздоровели 37 пациентов.

Эти студенты из Москвы проходили лечение в течение 42-43 дней. Есть 141 подтвержденный случай. Шесть человек из сегодняшнего рейса Москва-Улан-Батор были изолированы в НИЦИЗ по подозрению заражении, сообщает директор НИЦИЗ Д.Нямхуу.

Коронавирус в Монголии

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