Министр здравоохранения Чечни случайно рассекретил клинику, в которую был госпитализирован вместе с Рамзаном Кадыровым

CentralAsia (CA) - 21 мая СМИ сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с министром здравоохранения региона Эльханом Сулеймановым госпитализированы в Москву с подозрением на коронавирус. А 22 мая сообщалось, что чеченские чиновники предположительно госпитализированы в ЦКБ Управления делами президента Российской Федерации, пишет «Новая Газета».

Кроме того, вместе с Рамзаном Кадыровым в Москву прилетел депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов (сам он не болен). Он не опровергал и не подтверждал данную информацию. В своем инстаграм-аккаунте он призвал молиться за Рамзана Кадырова.

Информацию о заболевании Кадырова в прямом эфире своего инстаграма опроверг спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Также с опровержением выступил сам министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

Сулейманов (слева), Даудов (на заднем плане) и Кадыров. Фото: instagram

Вся история с внезапным исчезновением руководства Чечни, активно присутствовавшего в медийном поле в связи с пандемией, началась именно с министра здравоохранения республики. Его ежедневными брифингами о последних данных по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции с 24 марта начинались все семичасовые выпуски вечерних новостей. А 19 мая его неожиданно заменил заместитель министра Алам Гадаев. 20 мая то же самое. Отсутствие министра здравоохранения не просто заметили. Зрители ЧГТРК «Грозный», а затем и интернет-аудитория запустили целую кампанию с просьбами вернуть Сулейманова. А 21 мая с медийных радаров исчез уже и глава Чечни.

Чтобы развеять слухи о своем заболевании, министр сделал видео, которое разместил в своем инстаграме. Видео показал и ЧГТРК «Грозный».

На записи министр Сулейманов, одетый в противочумный костюм, респиратор и очки, говорит:

«Я не на связи, потому что много работы. Вот видите, это выход в чистую зону. Сам я нахожусь в «красной зоне»…

Я решил лично вникнуть в лечение пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, и исполняю свой долг врача, не оставаясь в стороне в борьбе с общей бедой».

Из слов министра Сулейманова также следует, что в той больнице, где он находится, много тяжелых больных с коронавирусной инфекцией.

На видеозаписи министра здравоохранения Чечни Сулейманова виден больничный коридор с синими полосками и синими кабинетными дверями.

Вчера телеграм-канал АДАТ распространил видео, на котором снят коридор одного из этажей 5-го терапевтического корпуса ЦКБ УД президента РФ.

Этот коридор полностью идентичен тому, в котором проводил селфи-съемку министр здравоохранения Чечни. В этом можно убедиться на официальной странице ЦКБ в инстаграме. Канал АДАТ утверждает, что среди больниц Грозного, перепрофилированных под Covid-19, лечебных учреждений с такими интерьерами и ремонтом нет.

Ультрасовременный 5-й терапевтический корпус ЦКБ УД президента РФ открыт 7 мая 2019 года после глобальной реконструкции. Больница предлагает пациентам лучшие условия для лечения в России.

C 21 мая Рамзан Кадыров не появлялся на публике и не опроверг информацию о своем заболевании и госпитализации. Не издавал он и приказ о замещении должности главы Чечни на период своей временной нетрудоспособности.