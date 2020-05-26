Министр здравоохранения Чечни случайно рассекретил клинику, в которую был госпитализирован вместе с Рамзаном Кадыровым

- Азия и мир, общество
- 10:14, 26 мая 2020
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CentralAsia (CA) - 21 мая СМИ сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с министром здравоохранения региона Эльханом Сулеймановым госпитализированы в Москву с подозрением на коронавирус. А 22 мая сообщалось, что чеченские чиновники предположительно госпитализированы в ЦКБ Управления делами президента Российской Федерации, пишет «Новая Газета».
Кроме того, вместе с Рамзаном Кадыровым в Москву прилетел депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов (сам он не болен). Он не опровергал и не подтверждал данную информацию. В своем инстаграм-аккаунте он призвал молиться за Рамзана Кадырова.
Информацию о заболевании Кадырова в прямом эфире своего инстаграма опроверг спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Также с опровержением выступил сам министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
Сулейманов (слева), Даудов (на заднем плане) и Кадыров. Фото: instagram
Вся история с внезапным исчезновением руководства Чечни, активно присутствовавшего в медийном поле в связи с пандемией, началась именно с министра здравоохранения республики. Его ежедневными брифингами о последних данных по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции с 24 марта начинались все семичасовые выпуски вечерних новостей. А 19 мая его неожиданно заменил заместитель министра Алам Гадаев. 20 мая то же самое. Отсутствие министра здравоохранения не просто заметили. Зрители ЧГТРК «Грозный», а затем и интернет-аудитория запустили целую кампанию с просьбами вернуть Сулейманова. А 21 мая с медийных радаров исчез уже и глава Чечни.
Чтобы развеять слухи о своем заболевании, министр сделал видео, которое разместил в своем инстаграме. Видео показал и ЧГТРК «Грозный».
На записи министр Сулейманов, одетый в противочумный костюм, респиратор и очки, говорит:
«Я не на связи, потому что много работы. Вот видите, это выход в чистую зону. Сам я нахожусь в «красной зоне»…
Я решил лично вникнуть в лечение пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, и исполняю свой долг врача, не оставаясь в стороне в борьбе с общей бедой».
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@ahmed_95kra Друзья, что за паника?) Стоило нам буквально на два дня из-за загруженности министра здравоохранения ЧР в период пандемии, записать вместо него с ежедневной статистикой его заместителя, как тут же нашего Эльхана Абдуллаевича списали со счетов, успели дважды похоронить и отправить на лечение в швейцарские пансионаты всевозможные СМИ, недоброжелатели всех мастей и те, кто просто не любит или боится врачей ?? Я решил лично поинтересоваться у него, как обстоят дела и как продвигается работа. Уверен, теперь найдутся те кто будет просить чтобы он без маски записал обращение в «грязной» зоне больницы ??♂️??♂️??♂️
Из слов министра Сулейманова также следует, что в той больнице, где он находится, много тяжелых больных с коронавирусной инфекцией.
На видеозаписи министра здравоохранения Чечни Сулейманова виден больничный коридор с синими полосками и синими кабинетными дверями.
Вчера телеграм-канал АДАТ распространил видео, на котором снят коридор одного из этажей 5-го терапевтического корпуса ЦКБ УД президента РФ.
Этот коридор полностью идентичен тому, в котором проводил селфи-съемку министр здравоохранения Чечни. В этом можно убедиться на официальной странице ЦКБ в инстаграме. Канал АДАТ утверждает, что среди больниц Грозного, перепрофилированных под Covid-19, лечебных учреждений с такими интерьерами и ремонтом нет.
Ультрасовременный 5-й терапевтический корпус ЦКБ УД президента РФ открыт 7 мая 2019 года после глобальной реконструкции. Больница предлагает пациентам лучшие условия для лечения в России.
C 21 мая Рамзан Кадыров не появлялся на публике и не опроверг информацию о своем заболевании и госпитализации. Не издавал он и приказ о замещении должности главы Чечни на период своей временной нетрудоспособности.