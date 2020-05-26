В Южной Корее 19 новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) - За сутки в Южной Корее выявили 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 мая сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Из 19 новых случаев: 16 — локальные, три — завозные. Также сообщается, что за сутки в от коронавируса скончались 2 пациента.

Общее количество случаев коронавируса в стране достигло 11 225, из них скончались 269 пациентов