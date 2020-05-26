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  26 мая 2020
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В Улиастае появился граффити-портрет известного монгольского поэта Явуухулан

CentralAsia (MNG) -  

Монгольские художники нарисовали граффити-портрет поэта Бэгзийна Явуухулана, разместив его на стене 4-х этажного здания в городе Улиастай, административном центре аймака Завхан.

Бэгзийн Явуухулан (1929—1982) — монгольский поэт. Родился в семье охотника в сомоне Жавхлант Завхан аймака. Окончил финансово-экономический техникум. Работал бухгалтером. Затем перешел на работу в молодёжную газету. Работал в журнале «Цог» («Огонёк»). Пять лет провел в Советском Союзе. В 1959 году окончил Литературный институт имени М.Горького.

Известность получил как поэт-лирик, помимо традиционных жанров осваивал экзотический для монгольской поэзии жанр хайку. Также выступал как переводчик русских поэтов, в частности Сергея Есенина. Оказал значительное влияние на монгольскую литературу.

Его творения; лирические сборники «Звон серебряной уздечки» (1961), «Стоянка горного козла» (1970), «Полуденное небо» (1975); книги стихов и поэм «Серебряное утро осени» (1977), «Сердце, полное любви» (1982). Многие его стихи были положены на музыку и стали народными песнями.

Он поет о красоте природы, родного языка и искусства, в своей поэзии он делает контраст между вчера и сегодня прозрачным. Его ясный, изобразительный язык является такой же частью популярной поэзии, как и более древняя монгольская поэзия (Дулдуйтын Равжаа и Нацагдорж), но в идеале он также принял многочисленные предложения мировой поэзии. Его передачи (Ли Тайбай, Гете, Гейне, Гарсия Лорка, Ессенин и другие), как и его собственная поэзия, характеризуются высокой языковой культурой и чувствительностью.

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Граффити-портрет был создан художниками граффити из группы Mongo Hustle и двумя рэперами, родившимися в аймаке Завхан в рамках проекта Art Nuudel. Со-инициатор проекта О.Мөнхжаргал сказал, что проект направлен на развитие культуры и искусства в сельской местности. «Перед этим мы нарисовали фреску известного журналиста Л.Тудэва на его родине, в аймаке Говь-Алтай.
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