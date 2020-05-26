В Улиастае появился граффити-портрет известного монгольского поэта Явуухулан

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Бэгзийн Явуухулан (1929—1982) — монгольский поэт. Родился в семье охотника в сомоне Жавхлант Завхан аймака. Окончил финансово-экономический техникум. Работал бухгалтером. Затем перешел на работу в молодёжную газету. Работал в журнале «Цог» («Огонёк»). Пять лет провел в Советском Союзе. В 1959 году окончил Литературный институт имени М.Горького.

Бэгзийн Явуухулан (1929—1982) — монгольский поэт. Родился в семье охотника в сомоне Жавхлант Завхан аймака. Окончил финансово-экономический техникум. Работал бухгалтером. Затем перешел на работу в молодёжную газету. Работал в журнале «Цог» («Огонёк»). Пять лет провел в Советском Союзе. В 1959 году окончил Литературный институт имени М.Горького.