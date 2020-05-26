Десятки фур более месяца застряли на границе Туркменистана и Казахстана

CentralAsia (TM) - «20 фур с продуктами, медикаментами, с другими товарами, но в основном с продуктами питания, стоят на таможенном переходе Темир-баба Казахстан – Туркменистан. Наша туркменская таможня не пускает. Мы даже не знаем почему», – рассказал один из туркменских дальнобойщиков, застрявших на границе изданию «Курсив».

В связи с распространением в соседних странах эпидемии коронавируса Туркменистан закрыл границу с Казахстаном с 1 апреля, после чего на пропускном пункте «Темир-Баба» начали скапливаться грузовиков. Фуры из Беларуси, России и Украины выгрузили товары на склады временного хранения, после чего грузы были направлены в Туркменистан по железной дороге. Туркменские дальнобойщики так поступить не могут, поскольку оформили транзитные визы и временный ввоз (без виз Казахстан могут посещать только жители приграничных районов Туркменистана, для всех остальных туркменов действует визовый режим), пишет издание.

Водителям предлагается проехать в Туркменистан через Узбекистан (переезд Фарап). По словам застрявшего в Казахстане туркменского дальнобойщика некоторые так и сделали, но для этого нужно проехать еще 2 тысячи километров, что обойдется в $1500. Таких денег у него нет.

Другой вариант – въехать паромом в Туркменбаши через Азербайджан. Однако, в бакинском порту так же скопилось огромное количество фур, из-за чего власти Азербайджана перестали пропускать туркменские грузовики, а забирать их из Баку власти «не торопятся».

Водитель рассказал, что у него уже заканчиваются деньги на питание и дизтопливо, которое приходится расходовать, чтобы поддерживать работу холодильника.

Казахстанские ведомства подтвердили, что Туркменистан не пропускает транспорт. Когда возобновится автомобильное сообщение казахская сторона ответить не может.

