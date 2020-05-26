ВОЗ: антималярийное средство против коронавируса опасно

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина как потенциального лекарства от Covid-19 из соображений безопасности, сообщает ВВС.

Выводы ученых, основанные на анализе десятков тысяч пациентов из 671 больницы по всему миру, говорят, что препарат потенциально опасен осложнениями в сердечно-сосудистой системе.

Гидроксихлорохин является средством против малярии, но он также способен вызывать сердечную аритмию. Недавно президент США Дональд Трамп признался, что принимает гидроксихлорохин в профилактических целях, чтобы не заразиться коронавирусом.

ВОЗ предупреждает об опасности второй волны эпидемии Covid-19 и призывает страны, где наметилось улучшение ситуации, не расслабляться.