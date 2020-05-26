В Туркменистане открылась выставка «Белый город – Ашхабад»

CentralAsia (TM) - В столичном Выставочном центре «Sergi koşgi» 25 мая открылась XIX Международная универсальная выставка «Белый город – Ашхабад».

Мероприятие призвано продемонстрировать достижения и перспективы развития туркменской столицы в области градостроительства, а также определить приоритетные направления сотрудничества в данной сфере, сообщил "Туркменпортал".

В смотре принимают участие около 100 представителей компаний и предприятий, а также министерств и ведомств страны, которые предлагают самый широкий диапазон тем: от строительства и архитектуры до электроэнергетики, перерабатывающей и легкой промышленности, дизайна и всего того, что так или иначе входит в понятие обустройства жизни города, которую сегодня невозможно представить без современных технологий.

В залах и на площадках выставки представлены макеты строительных объектов, инновационные разработки и технологии, включая такие направления, как водоснабжение, освещение, строительство дорог, индустрия активного досуга.

Также выставка дает возможность ознакомиться с туристическими и спортивными возможностями Ашхабада, получить свежую информацию о тенденциях развития индустрии путешествий и отдыха в туркменской столице.