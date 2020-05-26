Илон Маск сменил имя своему сыну

CentralAsia (CA) - Американский предприниматель Илон Маск решил поменять имя своего сына, пишет The Guardian.

При рождении ребенка назвали X Æ A-12. Как это произносится, неизвестно.

Новое имя малыша - X Æ A-Xii. Пара не дала никаких объяснений своему решению, но их поклонники предположили, что, возможно, оно связано с тем, что по закону Калифорнии, где живут супруги, в свидетельстве о рождении можно использовать только 26 букв латинского алфавита. В своем Инстаграме Граймс написала, что имя с римскими цифрами нравится ей больше.