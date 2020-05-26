Послу России в Монголии вручен сертификат о гуманитарной помощи правительству и народу России

CentralAsia (MNG) -
Премьер-министр Монголии У. Хурэлсух принял сегодня в Доме правительства посла Российской Федерации в Монголии Искандера Азизова и вручил сертификату о гуманитарной помощи правительству и народу России, оказываемой правительством страны и монгольским народом.
Российская Федерация сильно пострадала от нового штамма коронавируса, и ее правительство предпринимает значительные усилия для борьбы с ним. Решение о предоставлении гуманитарной помощи российскому правительству и народу в борьбе с эпидемией Сovid-19 было принято на уровне Совета национальной безопасности Монголии. В рамках этой гуманитарной помощи в Россию будет поставлено мясо и мясные продукты на сумму 76 миллионов рублей (1 миллион долларов), которые координируются Министерством иностранных дел, Министерством продовольствия и сельского хозяйства, Монгольской национальной торгово-промышленной палатой и Государственным управлением по чрезвычайным ситуациям.
Монголия и Россия развивают всеобъемлющее стратегическое партнерство, и предоставление гуманитарной помощи нашему северному соседу сыграет важную роль в дальнейшем укреплении отношений между странами, сообщает правительственный отдел по связям со СМИ.
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