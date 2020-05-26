Послу России в Монголии вручен сертификат о гуманитарной помощи правительству и народу России

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Монголии У. Хурэлсух принял сегодня в Доме правительства посла Российской Федерации в Монголии Искандера Азизова и вручил сертификату о гуманитарной помощи правительству и народу России, оказываемой правительством страны и монгольским народом.

Премьер-министр Монголии У. Хурэлсух принял сегодня в Доме правительства посла Российской Федерации в Монголии Искандера Азизова и вручил сертификату о гуманитарной помощи правительству и народу России, оказываемой правительством страны и монгольским народом.