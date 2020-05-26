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  26 мая 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 46 завозных случаев коронавируса. Всего 3261

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 26 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3261 (+46), сообщил Минздрав.

Все вновь диагностированные случаи - это граждане, вернувшиеся из-за рубежа, 44 из которых приехали в Узбекистан из России (через Казахстан) и были помещены в карантин. Двое других - водители международных грузовиков, приехавшие в Узбекистан из России через пограничный пост, один в Сырдарьинской области, а другой в Ташкентской области.

В настоящее время в стране полностью выздоровели 2607 человек с коронавирусной инфекцией. 641 пациентов проходят лечение, 2 из них находятся в тяжёлом состоянии, а 1 - в критическом.

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