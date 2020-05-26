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  26 мая 2020
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Граждане Таджикистана, оставшиеся в центрах временного содержания в России, будут возвращены на родину

CentralAsia (TJ) -  В соответствии с поручением президента Таджикистана Эмомали Рахмона реализуется план по постепенному и поэтапному возвращению на родину граждан, оказавшихся за границей в связи с пандемией COVID-19 воздушным и наземным путем. Об этом 26 мая сообщило посольство Таджикистана в России.

Как сообщает агентство Ховар, на первом этапе вывоза граждан из России, основное внимание уделяется возвращению граждан, которые в течение последних трех месяцев находятся в центрах временного содержания иностранных граждан Российской Федерации.

В связи с этим, на этой неделе по согласованию с российскими соответствующими ведомствами, все граждане Таджикистана, оставшиеся в центрах временного содержания, будут возвращены на родину.

Вопрос о возвращении других граждан Таджикистана из России, в настоящее время находится на рассмотрении Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19. Следует отметить, что процесс возвращения граждан Таджикистана из-за рубежа будет зависеть от создания необходимых условий, в том числе наличия соответствующих мест для карантина или медицинского наблюдения в Таджикистане.

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