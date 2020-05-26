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  26 мая 2020
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Узбекистан отправил в Таджикистан 24 тонны лекарств для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе направлена очередная гуманитарная помощь. На этот раз 24-тонный груз состоит из медикаментов, в основном, антибиотиков.

«Поступившая в Душанбе помощь правительства Узбекистана уже передана столичному управлению здравоохранения и социальной защиты», сообщило ИА «Азия-Плюс», ссылаясь на источник в администрации мэра Душанбе.

По словам источника, мэр Рустам Эмомали поручил соответствующим городским структурам строго контролировать использование полученных медикаментов по назначению и бесплатно для лечения инфицированных коронавирусом.

Ранее, 9 апреля, Узбекистан направил в Таджикистан 18 железнодорожных вагонов с медикаментами, продуктами питания. На тот момент, официальных случаев коронавируса в Таджикистане зарегистрировано не было.

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