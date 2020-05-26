В Монголии 647 кандидатов парламентских выборов подали свои декларации об имуществе и доходах

CentralAsia (MNG) -

Кандидаты, участвующие в парламентских выборах 2020 года, подали свои декларации об имуществе и доходах в Независимый орган по борьбе с коррупцией (Авилгатай Тэмцэх газар - АТГ) в соответствии со статьей 32.4 закона о выборах в Монголии.





По данным Генеральной избирательной комиссии (ГИК), в общей сложности 698 кандидатов от 13 партий, четырех коалиций и независимых кандидатов создали учетную запись для регистрации своих деклараций на сайте meduuleg.IAAC.mn. Однако 647 кандидатов (или 92,6%) подали свои декларации об имуществе и доходах, а 51 кандидат не подал.





АТГ разработал руководства, брошюры и подробные видеоинструкции о том, как подавать в активы и декларации о доходах кандидатам, и разместил их на своем веб-сайте.





В соответствии с законом о выборах в Монголии, АТГ опубликует декларации кандидатов на своем веб-сайте, и граждане могут получать информацию о доходах и активах кандидатов.

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