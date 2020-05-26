[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии 647 кандидатов парламентских выборов подали свои декларации об имуществе и доходах

CentralAsia (MNG) -  

Кандидаты, участвующие в парламентских выборах 2020 года, подали свои декларации об имуществе и доходах в Независимый орган по борьбе с коррупцией (Авилгатай Тэмцэх газар - АТГ) в соответствии со статьей 32.4 закона о выборах в Монголии.

По данным Генеральной избирательной комиссии (ГИК), в общей сложности 698 кандидатов от 13 партий, четырех коалиций и независимых кандидатов создали учетную запись для регистрации своих деклараций на сайте meduuleg.IAAC.mn. Однако 647 кандидатов (или 92,6%) подали свои декларации об имуществе и доходах, а 51 кандидат не подал.

АТГ разработал руководства, брошюры и подробные видеоинструкции о том, как подавать в активы и декларации о доходах кандидатам, и разместил их на своем веб-сайте.

В соответствии с законом о выборах в Монголии, АТГ опубликует декларации кандидатов на своем веб-сайте, и граждане могут получать информацию о доходах и активах кандидатов.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2020.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

canews@asia.com