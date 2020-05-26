Токаев посмертно наградил полицейских, погибших на блокпосту в Алматы

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами посмертно полицейских, погибших в результате наезда на блокпост пьяного водителя в Алматы. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба президента.

Утром 25 мая водитель автомашины BMW, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости наехал на бетонное ограждение блокпоста, а затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. Старший лейтенант полиции скончался на месте, его напарник умер в больнице.Водителем автомобиля BMW оказался бывший сотрудник органов внутренних дел, уволенный со службы за ненадлежащее выполнение обязанностей.