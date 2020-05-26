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  26 мая 2020
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Токаев посмертно наградил полицейских, погибших на блокпосту в Алматы
Фото: пресс-служба Департамента полиции
Фото: пресс-служба Департамента полиции
Предыстория: В Алматы пьяный водитель протаранил блокпост, погибли два сотрудника полиции (фото)

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами посмертно полицейских, погибших в результате наезда на блокпост пьяного водителя в Алматы. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба президента.

  • За образцовое исполнение служебного долга, активное участие в обеспечении правопорядка наградить: орденом «Айбын» ІІ степени Жангазиева Жараса Султангалиевича (посмертно) – инспектора службы полка патрульной полиции департамента полиции города Алматы министерства внутренних дел;
  • орденом «Айбын» ІІІ степени Абдыканова Дастана Маратжанулы (посмертно) – полицейского полка патрульной полиции департамента полиции города Алматы министерства внутренних дел.
Утром 25 мая водитель автомашины BMW, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости наехал на бетонное ограждение блокпоста, а затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. Старший лейтенант полиции скончался на месте, его напарник умер в больнице.

Водителем автомобиля BMW оказался бывший сотрудник органов внутренних дел, уволенный со службы за ненадлежащее выполнение обязанностей.

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