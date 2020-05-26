Токаев посмертно наградил полицейских, погибших на блокпосту в Алматы

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами посмертно полицейских, погибших в результате наезда на блокпост пьяного водителя в Алматы. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба президента.
- За образцовое исполнение служебного долга, активное участие в обеспечении правопорядка наградить: орденом «Айбын» ІІ степени Жангазиева Жараса Султангалиевича (посмертно) – инспектора службы полка патрульной полиции департамента полиции города Алматы министерства внутренних дел;
- орденом «Айбын» ІІІ степени Абдыканова Дастана Маратжанулы (посмертно) – полицейского полка патрульной полиции департамента полиции города Алматы министерства внутренних дел.
Утром 25 мая водитель автомашины BMW, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости наехал на бетонное ограждение блокпоста, а затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. Старший лейтенант полиции скончался на месте, его напарник умер в больнице.
Водителем автомобиля BMW оказался бывший сотрудник органов внутренних дел, уволенный со службы за ненадлежащее выполнение обязанностей.
Водителем автомобиля BMW оказался бывший сотрудник органов внутренних дел, уволенный со службы за ненадлежащее выполнение обязанностей.
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