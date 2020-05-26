CentralAsia (MNG) -
Вступают в силу новые статьи и положения Конституции Монголии. По мнению советника спикера парламента Ж.Сухбаатара, некоторые законы необходимо изменить, чтобы реализовать некоторые статьи и положения Конституции Монголии, и эта работа будет завершена до 2021 года.
14 ноября прошлого года на пленарном заседании очередной осенней сессии ВГХ (парламента) Монголии был обсужден и одобрен законопроект «О внесении дополнений и изменений в Конституцию Монголии».
В соответствии с поправками к Конституции, члены парламента смогут лучше контролировать выполнение законов.
«Вопрос о двойной дээл» (занимая двойные должности в кабинете и парламенте; «дээл» - монгольский нацкостюм) был решен новой поправкой к Конституции. Помимо премьер-министра, только четырем членам кабмина будет разрешено занимать двойные должности (в парламенте и кабмине). Однако, по словам чиновников, поправка не вступит в силу с сейчас.
Поправка также ограничивает прямой доступ законодателей к законам, лежащим в основе экономики страны, таким как бюджет и налоги.
Первая в истории страны конституция была принята 26 ноября 1924 года после смерти последнего монгольского монарха, Богдо-гэгэна VIII. Работа по подготовке текста конституции началась ещё в 1922 году; комиссию возглавляли министр юстиции Монголии Максар-Хурц, Ц. Ж. Жамцарано и Ч. Бат-Очир. Подготовленный ими первоначальный вариант был забракован ЦК Монгольской народной партией как слишком буржуазный, и они были отстранены от работы, а утверждённый вариант основного закона был приближен к советскому тексту. Эта конституция закрепляла ликвидацию ограниченной монархии и устанавливала в стране республиканский строй при главенстве Народной партии. Изменения в текст вносились в 1940 и 1960 годах.
В результате выступлений оппозиции зимой 1990—1991 годов, требовавшей от правительства проведения демократических реформ по советскому образцу, было принято решение принять новую редакцию конституции. Подготовка нового текста велась во второй половине 1991 года. Эта, ныне действующая, редакция конституции Монголии была принята 13 января 1992 года и вступила в силу 12 февраля. Закрепляет парламентскую республику в Монголии, гарантируя свободу вероисповедания, права, передвижения, самовыражения, неотъемлемые права, ограничений для правительства, избирательного цикла.
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