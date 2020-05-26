CentralAsia (MNG) -

Вступают в силу новые статьи и положения Конституции Монголии. По мнению советника спикера парламента Ж.Сухбаатара, некоторые законы необходимо изменить, чтобы реализовать некоторые статьи и положения Конституции Монголии, и эта работа будет завершена до 2021 года.

Вступают в силу новые статьи и положения Конституции Монголии. По мнению советника спикера парламента Ж.Сухбаатара, некоторые законы необходимо изменить, чтобы реализовать некоторые статьи и положения Конституции Монголии, и эта работа будет завершена до 2021 года.

«Вопрос о двойной дээл» (занимая двойные должности в кабинете и парламенте; «дээл» - монгольский нацкостюм) был решен новой поправкой к Конституции. Помимо премьер-министра, только четырем членам кабмина будет разрешено занимать двойные должности (в парламенте и кабмине). Однако, по словам чиновников, поправка не вступит в силу с сейчас.

«Вопрос о двойной дээл» (занимая двойные должности в кабинете и парламенте; «дээл» - монгольский нацкостюм) был решен новой поправкой к Конституции. Помимо премьер-министра, только четырем членам кабмина будет разрешено занимать двойные должности (в парламенте и кабмине). Однако, по словам чиновников, поправка не вступит в силу с сейчас.