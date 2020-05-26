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  26 мая 2020
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Пресс-секретаря Владимира Путина, у которого был обнаружен коронавирус, выписали из больницы
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выписали из больницы, где проходил лечение после положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

«Из больницы выписался. Пока буду на карантине. Постепенно начну работать в домашнем режиме», - сообщил Песков.

О госпитализации Пескова и его супруги олимпийской чемпионки Татьяны Навки сообщалось 12 мая.

С начала вспышки заболевания в России коронавирусом заразились, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Мишустина и Якушева уже выписали из стационара. 19 мая глава кабмина, который до этого проводил совещания из больницы по видеосвязи, вернулся к исполнению своих обязанностей. Фальков и Любимова также выздоровели и вернулись к работе.

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