Шавкат Мирзиёев поздравил Саломе Зурабишвили с Днём независимости Грузии

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление главе Грузии Саломе Зурабишвили в связи с Днем независимости этой страны, сообщила пресс-служба президента.

Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.