Минздрав Испании пересмотрел статистику смертности от коронавируса

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Испании пересмотрело статистику смертности от коронавируса, уменьшив число летальных исходов, сейчас оно составляет почти 27 тыс. погибших, еще сутки назад оно приближалось к 29 тысячам. Шаг объяснили тем, что критерии сбора данных пересмотрели, пишет Euronews.

Однако эта новая цифра не включает тысячи умерших в домах престарелых иберийского королевства, у обитателей которых были симптомы, схожие с заражением вирусом. Общее количество тех, кто скончался в этих учреждениях за период эпидемии, составляет 19 тысяч человек.

В Великобритании в ближайшее время правительство намерено открыть школы, хотя правила социального дистанцирования соблюдаются не всеми и не всегда.

В настоящий момент в стране свыше 261 тысячи зараженных, от инфекции погибли почти 37 тысяч жителей.

Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что с 15 июня откроются все непродовольственные магазины, включая знаменитые универмаги, торгующие предметами роскоши: «Мы намерены снять ограничения на работу всех типов ритейла, все смогут принимать покупателей - и универмаги, и маленькие лавочки и бутики».

В Италии возобновляют работу спортивные клубы и общественные бассейны.

Часть специалистов предупреждает, что быстрое ослабление карантина может привести ко второй волне заражений коронавирусной инфекцией.