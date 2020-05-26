Монголия должна быть объявлена ​​свободной зоной для IT- стартапов, - глава МИД

CentralAsia (MNG) -

Состоялась встреча премьер-министра и министра иностранных дел Монголии.







В начале встречи была представлена презентация ассоциации Dreamers, состоящая из 1500 молодых людей и около 500 стартап-компаний.





Ж.Золзаяа, основательница и директор центра Startup Marketing Space, сказала, что в ассоциацию входят компании, начинающие с технологических стартапов и реализующие новые идеи и инициативы в различных областях.





Согласно опросу, 92% молодых людей заинтересованы в открытии собственного бизнеса. Представители стартапов, участвующих во встрече, сказали, что они работают вместе, чтобы создать условия для монгольской молодежи, чтобы они могли работать и развивать свои новые идеи, а также «повышать» их в соответствии со стандартами успешных стартапов по всему миру.





Они подчеркнули, что государственно-частные партнерства важны для этого и оказывают значительное влияние на создание новых экосистем стартапов. В прошлом монгольская молодежь разработала в общей сложности 2500 новых идей, и правительство предоставило 5,2 миллиарда тугриков или $1,9 млн в поддержку этих идей.





«Я счастлив, что наши молодые люди собираются вместе. Я благодарен, что вы едины в вашей миссии, что вы работаете вместе, что вы организованы. Беспроцентные кредиты для молодых предпринимателей создали 1029 рабочих мест. Вы, молодые стартапы создают рабочие места. Поэтому я встречаюсь с вами сегодня, чтобы поддержать вас.





Монгольское правительство не должно отказываться от поддержки молодежи. Правительство должно как можно больше помогать тому, кто что инициирует и что ему нужно. Это политика премьер-министра и правительства. У нас нет таких финансовых ресурсов, как в остальных развитых странах, но мы будем максимально поддерживать вас», - сказал премьер страны У.Хурэлсух.





«Будет еще одна пандемия в мире, как эта. В настоящее время важно поддерживать стабильность экономики технологическим путем. Цифровое пространство в несколько раз больше реального пространства. Монголия должна быть объявлена ​​свободной зоной для IT-стартапов. Если вы выступите с такой инициативой и инициируете закон, можно будет направить его на утверждение в следующий парламент», - подчеркнул глава МИД Д.Цогтбаатар.

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