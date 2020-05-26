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  26 мая 2020
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Транспортные компании Узбекистана потеряли $33,5 млн из-за карантина

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 мая рассмотрел вопросы привлечения новых авиаперевозчиков на рынок гражданской авиации, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе заседания отмечалось, что отечественные транспортные предприятия понесли убыток в 340 миллиардов сумов ($33,5 млн) из-за карантинных ограничений. И эта цифра еще увеличится до стабилизации эпидемиологической ситуации

"В связи с этим в отрасли принимается ряд мер по смягчению воздействия пандемии, экономической поддержке предприятий. К примеру, наиболее пострадавшим от карантина акционерным обществам “Uzbekistan Airways” и “Uzbekistan Airports” предоставлена отсрочка по кредитам на 122 миллиона долларов и налоговые льготы на более чем 60 миллиардов сумов. Из Антикризисного фонда предоставлены беспроцентные ссуды в размере 50 миллионов долларов США в качестве оборотного капитала", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В связи с этим, с целью усиления конкуренции, рассматривался вопрос привлечения новых перевозчиков на рынок гражданской авиации.

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