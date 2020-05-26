Состоялась научная конференция медицинских наук и презентация монгольской народной медицины на 108 томов

CentralAsia (MNG) -

Открывая научную конференцию, директор АШУҮИС, Ж.Цолмон сказала: «Эта конференция является особенной, поскольку она проводится онлайн в связи с распространением пандемии по всему миру. Я уверена, что прямая трансляция конференции через социальную сеть внесет свой вклад в распространение научной и доказательной информации, связанной с коронавирусом, для общественности, а также в принятие мер, направленных на здравоохранение, таких как профилактика заболеваний и развитие лечения, методические рекомендации».

Открывая научную конференцию, директор АШУҮИС, Ж.Цолмон сказала: «Эта конференция является особенной, поскольку она проводится онлайн в связи с распространением пандемии по всему миру. Я уверена, что прямая трансляция конференции через социальную сеть внесет свой вклад в распространение научной и доказательной информации, связанной с коронавирусом, для общественности, а также в принятие мер, направленных на здравоохранение, таких как профилактика заболеваний и развитие лечения, методические рекомендации».