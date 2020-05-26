Состоялась научная конференция медицинских наук и презентация монгольской народной медицины на 108 томов

- Монголия, происшествия
- 13:27, 26 мая 2020
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CentralAsia (MNG) -
В Монгольском национальном университете медицинских наук (Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль - АШУҮИС) впервые в электронном формате прошла 62-я научная конференция медицинских наук Монголии.
Открывая научную конференцию, директор АШУҮИС, Ж.Цолмон сказала: «Эта конференция является особенной, поскольку она проводится онлайн в связи с распространением пандемии по всему миру. Я уверена, что прямая трансляция конференции через социальную сеть внесет свой вклад в распространение научной и доказательной информации, связанной с коронавирусом, для общественности, а также в принятие мер, направленных на здравоохранение, таких как профилактика заболеваний и развитие лечения, методические рекомендации».
Губернатор столицы С.Амарсайхан подчеркнул: «Я не сомневаюсь, что презентации, представленные на мероприятии, и результаты академических работ станут большим стимулом для представления достижений и результатов академических и исследовательских работ по восточным и западным лекарствам для общественности, обмен опытом и оказание поддержки зарубежному сотрудничеству между странами. Кроме того, я надеюсь, что основная тема конференции поможет врачам и медицинским работникам преодолеть вновь возникающие для них барьеры, а также поделится мировой практикой диагностики и лечения коронавирусной инфекции, а также определит и оценит методы ее профилактики. Власти города Улан-Батора готовы оказать всестороннюю поддержку вашим делам и сотрудничают в создании здоровой и безопасной среды обитания для наших жителей».
Участники конференции обсудили следующие доклады: «Клиническая эпидемиология новой пандемии коронавируса» академика П.Нямдаваа, «Опыт Монголии в изучении мер социального здравоохранения в странах мира против Covid-19» директора АШУҮИС, Ж.Цолмон и «Некоторые результаты клинического и лабораторного анализа стационарных больных с диагнозом коронавирус в Монголии», проведенных врачом Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Ц.Чинбаяр.
Кроме того, представитель ВОЗ в Монголии Сергей Диордица и докладчики из таких стран, как Китай, Россия и Япония, которые имеют большой опыт научных исследований, выступили с докладами о своем опыте, статистических данных, информации и руководствах по COVID-19 и социальному здоровью.
Еще одним ярким событием этого события стал выпуск книги из монгольской народной медицины на 108 томов. По инициативе президента Монголии Х.Баттулги ученые, исследователи и преподаватели Международной школы монгольской медицины при АШУҮИС совместно создали книгу при поддержке правительства Монголии, администрации президента и министра здравоохранения Д.Сарангэрэл.
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