В России за сутки выявили 8915 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки зарегистрированы 8915 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 668 (41,1%).

На данный момент всего в стране нарастающим итогом выявлено 362 342 случая (+2,5%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 9,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 215 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 292 тыс. человек.