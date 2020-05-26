Монголы изобрели торговый автомат для покупки медицинских масок

CentralAsia (MNG) -

Сегодня, когда вы идете в супермаркет или сервисный центр, вы забываете свою маску. В этом случае между клиентом и швейцаром или охраником возникнет недоразумение. В то время, если бы у входа на место была автоматическая машина для продажи масок, было бы действительно вежливым и беспроблемным решением сказать: «Вы можете купить маску здесь, надеть ее и войти внутрь», - объясняют изобритатели.



