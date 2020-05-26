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  26 мая 2020
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Монголы изобрели торговый автомат для покупки медицинских масок

CentralAsia (MNG) -  

П.Энхмандах, директор компании «Ухаалаг Систем», Г.Энхболд, основатель 20K Club изобрели торговый автомат по продаже медицинских масок или так называемый «масокмат» для автоматической покупки медицинских масок для лиц.

Этот автомат предназначен для покупки лицовых масок, работает как торговые автоматы для продажи напитков. Можно использовать наличные и работает с кодом QR сматрфона.

Сегодня, когда вы идете в супермаркет или сервисный центр, вы забываете свою маску. В этом случае между клиентом и швейцаром или охраником возникнет недоразумение. В то время, если бы у входа на место была автоматическая машина для продажи масок, было бы действительно вежливым и беспроблемным решением сказать: «Вы можете купить маску здесь, надеть ее и войти внутрь», - объясняют изобритатели.

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Он готов к использованию. Это первая модель. Последующие модели могут изменить форму, форму или размер в соответствии с заказами клиентов, уточнили они.

Кроме того покупатель может покупать маску по одному штуку или по оптом.
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