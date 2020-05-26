США выделит $2 млн на защиту пострадавших от пандемии мигрантов Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - Правительство США посредством Агентства США по международному развитию (USAID) выделит 2 миллиона долларов США на защиту мигрантов в Центральной Азии во время пандемии COVID-19. Данная поддержка будет оказана в рамках действующего проекта «Безопасная миграция в Центральной Азии», финансируемого «USAID», реализуемого со стороны Winrock International, и включает поддержку мигрантов из Узбекистана, сообщило посольство США в Ташкенте.

Пандемия COVID-19 привела к наступлению гуманитарного и финансового кризиса для миллионов мигрантов Центральной Азии, многие из которых оказались в бедственном положении в странах транзита и назначения по всей Центральной Азии.

Потеря работы и возможности перевода денежных средств оставили семьи без достаточных ресурсов и средств правовой защиты. Мигрантам также не хватает информации о том, как защитить себя от вируса, и соответствующих ресурсов.

В рамках проекта «Безопасная миграция в Центральной Азии» USAID предоставит необходимую помощь, включая информационные ресурсы; направления на услуги; поддержку альтернативных источников средств к существованию; и обучение навыкам, чтобы помочь мигрантам справиться со сложившейся тяжелой ситуацией. Проект также обеспечит защиту прав мигрантов путем предоставления доступа к юридической и психологической поддержке.

Проектом «Безопасная миграция в Центральной Азии» предусмотрена поддержка пяти центральноазиатских республик с помощью основанных на фактических данных практик и трансграничных связей с целью усиления взаимной подотчетности и повышения эффективности правительств, НПО и частного сектора по предотвращению торговли людьми (TIP), защите потерпевших и содействию безопасной миграции.