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  26 мая 2020
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В недавно открывшихся ТРЦ Алматы наблюдается массовое скопление людей. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (KZ) -  В городе Алматы с 25 мая частично возобновляется работа Торговых центров. Пользователи соцсетей публикуют видео с большими очередями в ТРЦ, где горожане массово посещают продовольственные объекты.

В Алматы крупные торгово-развлекательные центры и крупные объекты торговли, не связанные с продовольствием, были закрыты с 15 марта. Со вчерашнего дня объекты торговли свыше 500 квадратных метров частично возобновили работу.

Открылись непродовольственные бутики, салоны красоты, химчистки и рестораны на территории ТД, ТЦ, ТРЦ. Работа торговых объектов будет разрешена до 23.00. Кроме того, в этот день открылись и другие объекты, а именно ЦОНы, кафе, рестораны, а также гостиницы.

видео пользователя kris.p.online

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Сегодня в грандпарке ?

Публикация от @kris_p_almaty +21 | ???? (@kris.p.online)25 Май 2020 в 8:54 PDT

видео пользователя sergek_v_almaty

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?‍♂️?‍♂️?‍♂️ Куда они торопятся?

Публикация от ???Для "Сергек в Алматы" (@sergek_v_almaty)25 Май 2020 в 10:30 PDT

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