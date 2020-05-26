В недавно открывшихся ТРЦ Алматы наблюдается массовое скопление людей. Видео

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CentralAsia (KZ) - В городе Алматы с 25 мая частично возобновляется работа Торговых центров. Пользователи соцсетей публикуют видео с большими очередями в ТРЦ, где горожане массово посещают продовольственные объекты.

В Алматы крупные торгово-развлекательные центры и крупные объекты торговли, не связанные с продовольствием, были закрыты с 15 марта. Со вчерашнего дня объекты торговли свыше 500 квадратных метров частично возобновили работу.

Открылись непродовольственные бутики, салоны красоты, химчистки и рестораны на территории ТД, ТЦ, ТРЦ. Работа торговых объектов будет разрешена до 23.00. Кроме того, в этот день открылись и другие объекты, а именно ЦОНы, кафе, рестораны, а также гостиницы.

видео пользователя kris.p.online

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