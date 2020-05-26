Узбекистан объявит тендер на проект платной дороги, соединяющей Ташкент с Ферганской долиной

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане объявят тендер на проект платной дороги Ташкент-Андижан, который включает в себя строительство альтернативного тоннеля на стратегическом перевале "Камчик". Об этом 25 мая заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам развития транспортной отрасли.

Как сообщает пресс-служба президента, на встрече Мирзиёев коснулся вопроса внутренних дорог, отметив, что их плохое состояние и и недовольство людей их качеством. Глава государства подчеркнул необходимость реконструкции 80 тысяч километров внутренних дорог, внедрения принципа «платит пользователь», который широко применяется во всем мире.

На встрече также основное внимание было уделено поддержке международных автотранспортных компаний.

Президент отметил, что в результате реформ за последние три года в стране втрое увеличилось количество транспортных средств, используемых в международных грузоперевозках, доля отечественных предприятий во внешней торговле – с 37 до 48 процентов.

Определены меры по дальнейшему увеличению количества отечественных перевозчиков и повышению их доли во внешней торговле до 60 процентов. Отмечалось, что один грузовой транспорт может обеспечить работой до пяти человек, что может создать 30 тысяч новых рабочих мест в отрасли.

Даны поручения по модернизации автобусов, обслуживающих внутренние маршруты в Республике Каракалпакстан и областях, стабильному обеспечению таких предприятий финансовыми ресурсами.

Камчик — горный перевал, расположенный на востоке Узбекистана, на севере граничит с Кыргызстаном на юге с Таджикистаном. Перевал является единственным наземным путём для автотранспорта между Ташкентской областью и Папским районом Наманганской области Ферганской долины, начинающимся сразу после Ангренского района. Параллельно по перевалу проходит регулярное транспортное сообщение по трассе Ташкент — Ош. Максимальная высота перевала достигает 2268 метров над уровнем моря.