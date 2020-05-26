От коронавируса вылечились 4560 казахстанцев

CentralAsia (KZ) - Сегодня из больниц Казахстана выписаны еще 45 пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
На сегодняшний день в Казахстане всего от коронавируса вылечились 4560 человек.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1286;
- Нур-Султан – 929;
- Западно-Казахстанская область – 252;
- Атырауская область – 236;
- Кызылординская область – 231;
- Шымкент – 228;
- Карагандинская область – 191;
- Туркестанская область – 187;
- Алматинская область – 178;
- Жамбылская область – 173;
- Актюбинская область – 172;
- Павлодарская область – 148;
- Мангистауская область – 105;
- Акмолинская область – 104;
- Костанайская область – 60;
- Восточно-Казахстанская область – 47;
- Северо-Казахстанская область – 33.