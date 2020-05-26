От коронавируса вылечились 4560 казахстанцев

CentralAsia (KZ) - Сегодня из больниц Казахстана выписаны еще 45 пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

На сегодняшний день в Казахстане всего от коронавируса вылечились 4560 человек.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1286;

- Нур-Султан – 929;

- Западно-Казахстанская область – 252;

- Атырауская область – 236;

- Кызылординская область – 231;

- Шымкент – 228;

- Карагандинская область – 191;

- Туркестанская область – 187;

- Алматинская область – 178;

- Жамбылская область – 173;

- Актюбинская область – 172;

- Павлодарская область – 148;

- Мангистауская область – 105;

- Акмолинская область – 104;

- Костанайская область – 60;

- Восточно-Казахстанская область – 47;

- Северо-Казахстанская область – 33.

Коронавирус в Казахстане

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