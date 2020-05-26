Консульство Узбекистана в Стамбуле заведомо поздно анонсировало помощь, раздаваемую узбекистанцам

CentralAsia (UZ) - Консульство Узбекистана в Стамбуле информировало соотечественников о раздаваемой помощи лишь спустя 5 дней после даты, в которую её можно было бы получить.

26 мая Консульство Узбекистана в Стамбуле на своём канале в Телеграм сделало объявление, что 20 и 22 мая в качестве помощи гражданам Узбекистана, оказавшимся в затруднительном положении во время пандемии, были распространены специальные карты продуктовых магазинов.

Продуктовые карты, на счету которых находится определённая сумма, можно использовать в сетевых магазинах Турции при покупке продуктов, расплатившись за них посредством пластиковой карточки.

Однако, судя по тексту объявления, оно сделано формально, то есть никто из узбекистанцев не смог бы воспользоваться этой помощью, так как объявление сделано спустя 5 дней после даты раздачи.

Напомним, что с 23 по 26 мая в Турции объявлен комендантский час в связи с праздником Ураза-Байрам. Такое решение принято для предотвращения распространение коронавируса, который унес жизни более 4200 человек в стране.