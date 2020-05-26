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  26 мая 2020
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В Узбекистане из-за жары плавятся свечи, используемые населением в отсутствие электричества

CentralAsia (UZ) -  Узбекистанцы в соцсетях выложили фотографии расплавленных из-за жаркой погоды парафиновых свечей.

Как сообщили пользователи из Ташкента в группе "Потребитель" в Facebook, свечи расплавились при комнатной температуре. "Наша жара плюс наше же качество свечек. Вечером сидели без света, а потом забыла в холодильник обратно убрать", - комментирует свой пост жительница столицы.

В ответ пользователи поделились аналогичными фото расплавленных от жары свечей.

В Узбекистане на этой неделе установилась жаркая погода. По данным синоптиков, по всей республике дневная температура составит в пределах +36…+39 градусов, местами по северу и пустынной зоне – до +40…+41 градус.

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