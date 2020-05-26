Фото — В Китае создали виртуального ведущего новостей
- Азия и мир, новости компаний
- 17:24, 26 мая 2020
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CentralAsia (CA) - Китайское новостное агентство Синьхуа создало виртуального ведущего новостей, пишет The Next Web.
Виртуальная ведущая — это копия настоящей ведущей агентства. Бот сделан по самым современным технологиям и выглядит очень реалистично. Он не только внешне похож на своего прототипа, но и голос похож на голос настоящей ведущей.
Создатели сообщают, что скоро их боты с искусственным интеллектом смогут заменить и журналистов, которые ведут репортажи с мест событий.