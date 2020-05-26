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  26 мая 2020
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Узбекистан рассекретит ряд сведений о заключенных и колониях

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане решили рассекретить данные о количестве заключенных, сообщает издание "Норма". В Узбекистане приняли решение рассекретить данные о количестве заключенных. Соответствующее постановление утвердил 22 мая Кабинет Министров Узбекистана.

Документ утверждает перечень сведений в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, подлежащих рассекречиванию. В этот перечень включены данные о количестве лиц, содержащихся в учреждениях по исполнению наказания и следственных изоляторах МВД страны.

В перечень также вошли сведения о количестве и месте расположения учреждений по исполнению наказания и следственных изоляторов, количестве умерших, а также лиц, в отношении которых применяются меры принудительного медицинского характера. Секретность будет снята с производственной деятельности тюрем и колоний.

В стране конкретные цифры по заключенным ранее не публиковались.

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