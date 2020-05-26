Из Екатеринбурга спецрейсом вывезли 278 граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Накануне, 25 мая, состоялся вывозной рейс из Екатеринбурга в Ташкент. На родину вернулись 278 граждан Узбекистана, среди которых 10 детей, сообщает oblgazeta.ru.



Генконсул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов поблагодарил всех, кто оказал содействие в возвращении граждан.

«Выражаю благодарность министерству международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, представительству МИД России в Екатеринбурге, а также сотрудникам аэропорта Кольцово, которые, несмотря на пандемию короновируса, продолжают свою деятельность, оказывая неимоверную поддержку», – передаёт слова главы миссии департамент информполитики региона.

Абдусалом Хатамов отметил, что вывоз людей проводится по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева совместно с представительством «Uzbekistan Airways».