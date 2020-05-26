В Узбекистане выявили новых 20 случаев коронавируса. Всего 3281

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17:00 часов 26 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3281 (+20).

Как сообщил Минздрав, из вновь диагностированных случаев 15 были выявлены у граждан, находящихся в Карантинном центре, 4 - у водителей международных грузовиков, 1 случай у жителя Ташкента, который заразился через контакт с пациентом с коронавирусом.

В настоящее время в стране полностью выздоровели 2624 (+17) человека с коронавирусной инфекцией.