В Таджикистане за сутки выявили 166 новых случаев коронавируса

- Таджикистан, общество
- 19:01, 26 мая 2020
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CentralAsia (TJ) - За сутки в Таджикистане зарегистрированы 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 мая сообщил единый национальный портал по ситуации с коронавирусом.
Также за прошедшие сутки от коронавируса умер один человек.
На сегодняшний день общее количество зараженных в стране достигло 3266 человек, выздоровели 1417 человек, скончались 47 пациентов.
Коронавирус в Таджикистане
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