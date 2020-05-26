В Таджикистане за сутки выявили 166 новых случаев коронавируса

CentralAsia (TJ) - За сутки в Таджикистане зарегистрированы 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 мая сообщил единый национальный портал по ситуации с коронавирусом.

Также за прошедшие сутки от коронавируса умер один человек.

На сегодняшний день общее количество зараженных в стране достигло 3266 человек, выздоровели 1417 человек, скончались 47 пациентов.

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