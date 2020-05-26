[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане за сутки выявили 166 новых случаев коронавируса

CentralAsia (TJ) -  За сутки в Таджикистане зарегистрированы 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 мая сообщил единый национальный портал по ситуации с коронавирусом.

Также за прошедшие сутки от коронавируса умер один человек.

На сегодняшний день общее количество зараженных в стране достигло 3266 человек, выздоровели 1417 человек, скончались 47 пациентов.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане в режиме онлайн пройдёт «последний звонок» для всех выпускников школ
  • Консульство Узбекистана в Стамбуле заведомо поздно анонсировало помощь, раздаваемую узбекистанцам
  • За сутки в Таджикистане выявили 171 новый случай коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com