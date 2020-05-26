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  26 мая 2020
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Парад Победы пройдет в Москве 24 июня
Парад победы
Парад победы

CentralAsia (CA) -  Парад, посвященный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня, марш «Бессмертного полка» планируется провести 26 июля. Об этом сегодня сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы сделаем это в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», - сказал Путин.

Из-за пандемии коронавируса Парад Победы и марш «Бессмертный полк» не состоялись 9 мая, в День Победы и были перенесены на более поздний срок.

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